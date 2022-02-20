يخوض برشلونة اختبارا صعبا خارج ملعبه ضد فالنسيا مع أمل أن يبقى فريق المدرب تشافي هرنانديز متمسكا بمركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولا يواجه برشلونة تهديدا فقط من أتلتيكو بل أن ريال سوسييداد المتصدر السابق وسادس الترتيب حاليا لا يتخلف عنه سوى بفارق نقطة قبل خوضه اليوم ديربي الباسك ضد أتلتيك بلباو الثامن.



وسيكون إشبيلية أمام مواجهة مهمة أمام إسبانيول، فيما يحل ريال مايوركا ضيفا على ريال بيتيس.



وكان إلتشي تنفس الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه رايو فايكانو 2-1 في افتتاح المرحلة.



وقلب إلتشي الطاولة على ضيفه فايكانو الذي افتتح التسجيل عبر فران غارسيا في الدقيقة 52، قبل أن تستقبل شباكه هدفين سجلهما الأرجنتينيان غيدو كاريو (77) وإيزيكيال بونس (84).



واستعاد إلتشي توازنه بسرعة عقب خسارته امام اشبيلية 0-2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السابع هذا الموسم وصعد الى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مبتعدا بفارق تسع نقاط عن المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية، وبفارق نقطتين خلف رايو فايكانو الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.