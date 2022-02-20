سقط يوفنتوس في فخ تعادل إيجابي مخيب أمام جاره تورينو 1-1 في دربي المدينة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر قطب دفاعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت (14)، ورد تورينو عبر قائده الدولي أندريا بيلوتي (63).



وفرط يوفنتوس في فرصة تضييق الخناق على ثلاثي الصدارة، لاسيما نابولي الثالث واكتفى بتقليص الفارق بينهما الى 5 نقاط فقط وبات مهددا بلحاق أتالانتا به الى المركز الرابع في حال فوز الأخير على مضيفه فيورنتينا اليوم. إلى ذلك، يتوجب على إنتر حامل اللقب تجنب المزيد من الأضرار حين يستضيف ساسوولو.



ويمر إنتر بفترة انعدام توازن في الآونة الأخيرة كان آخر فصولها الأربعاء حين سقط على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 0-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما ينذر بانتهاء مبكر لظهوره الأول في الأدوار الإقصائية منذ موسم 2011-2012 وحلمه بإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.



ولا تنعكس الهزيمة بين جماهيره الأداء الذي قدمه فريق المدرب سيموني إينزاغي، إذ كان الطرف الأفضل وحصل على فرص بالجملة من دون أن ينجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينزس والبوسني إدين دجيكو في ترجمتها. وتحسر إينزاغي بعد الخسارة، قائلا: «لقد قدمنا مباراة كبيرة لكننا لم نكافأ بهدف وهم استغلوا أول سهوة لنا ليسجلوا. أنا فخور جدا بفريقي. كانت أمسية كبيرة جدا ومن المؤسف أن تحصل هذه النتيجة. كنا نستحق شيئا آخر». وتابع: «هذه هي كرة القدم، لكن يجب أن يمنحنا ذلك الثقة للتعامل مع ما ينتظرنا. يجب أن يكون نقطة انطلاق».



ويلتقي اليوم، فينيتسيا مع جنوى، وأودينيزي أمام لاتسيو.