سيحاول بوروسيا دورتموند استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته والإبقاء على فارق النقاط الست التي تفصله عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الـ 9 الأخيرة.



ويدرك دورتموند جيدا انه قد يجد نفسه متخلفا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ قبل استضافته بوروسيا مونشنغلادباخ لأن النادي الپافاري يلعب قبله بساعتين في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



ويحوم الشك حول مشاركة المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد المضيف أونيون برلين (3-0).



ويملك بايرن ميونيخ فرصة استعادة التوازن ونغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين في مختلف المسابقات عند يستضيف غرويتر فورث صاحب المركز الأخير.



ومني النادي الپافاري بخسارة مدوية السبت الماضي أمام مضيفه بوخوم 2-4 هي الثانية له في دور الإياب بعد الأولى أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.



ويطمح لايبزيغ الى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي هرتا برلين الرابع عشر عندما يحل ضيفا لتحقيق فوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته الـ 6 في دور الإياب.



وحقق لايبزيغ قفزة مذهلة في الترتيب منذ مطلع العام العام بعدما أنهى السابق في المركز التاسع.