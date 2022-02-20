تلقى هدفا مباغتا في بداية الشوط الثاني، لينتفض بعدها ليفربول مسجلا 3 أهداف متتالية، ليخرج فائزا على نوريتش سيتي 3-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب انفيلد رود ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل «الريدز» الضغط على المتصدر «السيتي» بوصوله إلى النقطة الـ 57 في المركز الثاني.



وفي مواجهات أخرى، تغلب أرسنال على برينتفورد 2-0، ليرفع رصيده 42 نقطة، فيما بقي الخاسر عند 24 نقطة في المركز الـ 14، كما خرج تشلسي بفوز صعب على كريستال بالاس 1-0، وفاز ساوثهمبتون على إيفرتون 2-0، وتغلب بيرنلي على برايتون 3-0، وتفوق واتفورد على أستون فيلا 1-0.



جاء الشوط الأول سلبيا في مواجهة ليفربول ونوريتش، رغم أفضلية «الريدز»، لكن الشوط الثاني جاء حافلا بالإثارة، بدايته المفاجئة، اقتنص الضيوف الهدف الأول في المباراة عبر تسديدة ميلوت راشيكا، تغير اتجاهها بالمدافع ماتيب لتسكن شباك اليسون بيكر (48)، سعى ليفربول لإدراك التعادل، عبر الفرعون المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني الذي عادل النتيجة بكرة هوائية (64)، وما هي إلا 3 دقائق فقط، حتى يضيف صلاح الهدف الثاني والتقدم لـ «الريدز» بعدما راوغ حارس نوريتش، وخادع مدافعيه بتسديدة ماكرة سكنت الزاوية المعاكسة لاتجاههم (67)، وأضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريقه (81)، ليخرج ليفربول فائزا، ويرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي نوريتش سيتي عند رصيده السابق 17 نقطة في المركز الـ 18.



وفي مباراة أخرى، أهدر وست هام المزيد من النقاط في سعيه لتثبيت نفسه في المراكز الـ 4 الأولى بسقوطه في فخ التعادل على ملعبه ضد نيوكاسل 1-1، ليصل إلى النقطة الـ 42، في المقابل واصل نيوكاسل سعيه للاقتراب من منطقة الأمان ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ 17 متقدما بفارق 5 نقاط عن أول الهابطين.



ويحل مان يونايتد بنجمه كريستيانو رونالدو ضيفا على جاره اللدود ليدز الساعي إلى الثأر لخسارته مباراته الافتتاحية أمام الشياطين الحمر 5-1، بينها ثلاثية لصانع ألعاب الأخير البرتغالي برونو فرنانديش. كما يلتقي ولفرهامبتون مع ليدز.