فشل ليل حامل اللقب في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لمهمته الشاقة أمام مضيفه تشلسي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، باكتفائه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه متز، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتقدم ليل للمركز التاسع موقتا برصيد 36 نقطة، ومتز المهدد بالهبوط إلى الثانية للمركز الـ 18 مؤقتا أيضا مع 21 نقطة. وأقيمت المباراة بعد شكوك حولها بسبب العاصفة.



ويسعى مرسيليا إلى التمسك بمركزه الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في المسابقة القارية الأم، حين يستضيف كليرمون الخامس عشر، مع طموح الإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن نيس الذي يستضيف أنجيه الثالث عشر.



ويواجه مرسيليا ونيس منافسة غير متوقعة من ستراسبورغ الذي يحتل المركز الرابع بفارق خمس ونقطة تواليا عن الثاني والثالث قبل حلوله ضيفا على سانت إتيان الثامن عشر.



وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي رين الخامس مع تروا السادس عشر، موناكو السادس مع مضيفه بوردو الأخير.