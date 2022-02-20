بعيدا من ناطحات السحاب في دبي ومسابقات الإبل في صحرائها، يهتم أهل إمارة الفجيرة الشمالية منذ عقود بتنظيم مصارعة الثيران، التي تعد نشاطا غير معروف على نطاق واسع في دولة الإمارات.



وفي قرية «القريّة» شمال شرق الفجيرة، يرفع عيسى أكمام الكندورة التقليدية التي يرتديها، ليحرك قدرا كبيرا فيه خليط من القمح والتمر والأعشاب والسمك على النيران.



ويقول الإماراتي البالغ 34 عاما لوكالة فرانس برس «هذا ما يمنح الثيران القوة»، متحدثا في مزرعة عائلته، حيث بدأ بمساعدة والده على تربية الثيران وتنظيم جولات المصارعة «منذ الطفولة».



وخلافا لمصارعة الثيران المنتشرة في بلاد مثل إسبانيا والبرتغال، حيث يواجه مصارع ثيران «ماتادور» الثور، فإن الثيران في الفجيرة تتصارع فيما بينها وليست مواجهة تستمر حتى الموت.



ويتم استيراد الثيران من آسيا، وخصوصا من الهند وباكستان.



ويوضح الإماراتي والأب لـ 6 أطفال أن «هذا تقليد متوارث من الأب للابن منذ عقود»، موضحا أنه يقوم بتعليم أطفاله هذا التقليد.

والحلبة عبارة عن ساحة رملية كبيرة بين جبال صخرية ومياه خليج عمان. ويخيم الصمت فيها بينما يسمع خوار نحو 50 ثورا منتشرة حولها وتستعد للنزال.



وحضر السائح الألماني غونتر بييليتز وزوجته إلى الحلبة لمشاهدة مصارعة الثيران.



ويقول السائح لوكالة فرانس برس: «هذا أمر غير معتاد بالنسبة لنا.. الثور لا يموت»، مضيفا: «نحن لا نحب مصارعة الثيران الإسبانية».