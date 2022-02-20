مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن انه تم إنجاز التعديلات علي مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين بعد تعهد الحكومة أمام مجلس الأمة بالموافقة على بيع الإجازات تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء وإحالته إلي مجلس الخدمة المدنية لإصدار إجراءات التنفيذ.



وبينت المصادر بعض الضوابط والشروط المنظمة للموظفين الذين يستفيدون من هذه الميزة مثل اشتراط عدد سنوات خدمة معينة، وأن يتبقى رصيد إجازات لدى الموظف بعد الموافقة له على بيع مدة معينة من رصيد إجازاته بحيث لا تتم الموافقة على بيع كامل رصيد إجازته، لافتة أيضا إلى تحديد عدد مرات بيع الإجازات والتي يسمح لكل موظف بها.



وأكدت ان أهم المميزات تتضمن عدم خسارة الإجازات الخاصة بالموظفين خصوصا ان هناك جهات عمل تتمسك باستمرار الموظف لحاجة العمل له إلى جانب انه مطبق في القطاعين الخاص والعسكريون بعض الجهات الحكومية.



وكانت «الأنباء» نشرت في 13 الجاري ان وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية اتفقا على مقترح السماح لموظفي الحكومة على بيع الإجازات.