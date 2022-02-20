القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأميركية.



وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح الحكومة أيا من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار«سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأميركية أو غيرها.



وشددت على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، حيث إن هناك متابعة مستمرة لكافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفي حال رصد أي قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادتها.



وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظا على الآثار المصرية.