القاهرة - سامي عبدالفتاح



ما بين مواجهته مع الهلال السعودي في مونديال الأندية وفوزه برباعية نظيفة، ومواجهته مع الهلال السوداني في بداية مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي، ظهر الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بمستوى مختلف تمام الاختلاف نتيجة الإجهاد، فعاد من السودان بنقطة التعادل السلبي بعد مباراة مضطربة، لم يكن «المارد الأحمر» الأفضل وذلك ضمن الجولة الثانية.



وكان الأهلي قد تغيب عن الجولة الأولى لمشاركته في مونديال الأندية، وسيخوض مباراة الجولة الثالثة الجمعة المقبل بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ستاد القاهرة، وقبلها سيخوض الفريق الثلاثاء المقبل مباراة في الدوري أمام مصر المقاصة.



وعقب المباراة قال موسيماني: «التعادل نتيجة مرضية، لكننا جئنا للسودان من أجل الفوز، وقدمنا الشوط الثاني بشكل أفضل من الأول، وأهدرنا فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم في الدقيقة الأخيرة».



كما طالب بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في دور المجموعات لتحقيق العادلة.



ويتواجد فريق صن داونز في القاهرة بالفعل، حيث خاض بالأمس مباراة الجولة الثانية في المجموعة الأولى أمام المريخ السوداني الذي اختار ملعب الأهلي بالسلام بالقاهرة، لإقامة كل مبارياته في دور المجموعات الأفريقي، وسيستمر الفريق بالقاهرة حتى موعد مباراته مع الأهلي.



ومن دوري الأبطال إلى الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستضيف اليوم المصري البورسعيدي فريق مازيمبي الكونغولي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يسبقها مباراة بيراميدز الذي سيكون ضيفا على زاناكو الزامبي في الرابعة عصرا.