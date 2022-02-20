الدوحة - فريد عبدالباقي



ينتظر المدرب الإسباني لنادي السد القطري السابق وبرشلونة الحالي تشافي هيرنانديز، تتويج فريق السد بلقب الدوري القطري، هذا الموسم، من أجل الحصول على مكافأة الفوز باللقب، لاسيما أنه قاد السد مطلع الموسم الجاري في 9 جولات حقق الفوز في 8 انتصارات وتعادل واحد، وذلك قبل انتقاله لتدريب برشلونة في نوفمبر الماضي.



ومن المنتظر أن يتوج السد بلقب الدوري في حال فوزه على الأهلي غدا في ختام مباريات الجولة الـ 19 من الدوري القطري.



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 19، حيث يستضيف الخور نظيره الشمال في الـ 4:45 مساء، فيما يحل الغرافة ضيفا على الوكرة بملعبه سعود عبدالرحمن في الـ 7:55 مساء.



إلى ذلك، أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، عن إيقاف المحترف الأردني لنادي أم صلال ياسين البخيت مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال قطري، بسبب اللعب العنيف خلال لقاء أم صلال والريان في الدور ثمن النهائي لكأس أمير قطر، كما فرضت اللجنة غرامة مالية على المدرب البرازيلي للخور أندريه لويس ليما، 5 آلاف ريال، لتغيبه عن حضور المؤتمر الصحافي في لقاء الخور والدحيل.



كما تم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على نادي العربي بسبب عدم التعاون من خلال تغيب لاعبي النادي عن المقابلات التلفزيونية بعد انتهاء مباراة العربي والسيلية في بطولة كأس الأمير.



من ناحية أخرى، تبدو أيام المدرب البرتغالي للدحيل لويس كاسترو معدودة مع ناديه، حيث توصل المدرب إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقاله لتدريب نادي كورينثيانز البرازيلي، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاسترو مع ناديه الحالي الدحيل.



على صعيد آخر، حرص المحترف المالي السابق لنادي الوكرة عثمان كوليبالي على زيارة نادي الريان، وذلك لتقديم الشكر إلى لاعبي الريان، خاصة الكولومبي خاميس رودريغيز.



وكان كوليبالي تعرض لإصابة قوية وهي أزمة مفاجئة في القلب خلال لقاء الوكرة والريان في الدوري القطري، وتدخل خاميس سريعا في محاولة لإسعافه قبل دخول رجال الإسعاف إلى أرض الملعب.