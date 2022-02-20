يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي كاظمة مع نظيره برقان في الـ 6.00 مساء اليوم ضمن منافسات اليوم الرابع من البطولة الودية المقامة على صالة نادي اليرموك تمهيدا لعودة المنافسات المحلية لكرة اليد مارس المقبل، كما سيلعب العربي مع الفحيحيل في الـ 7.30 على الصالة نفسها.



في المباراة الأولى يأمل كاظمة بترسيخ التفاهم والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني والمحترفين للعودة الى المنافسات وضمان البقاء في مراكز المقدمة في بطولة الدوري الممتاز، بينما يتطلع برقان إلى إثبات وجوده كأحد الأندية المنافسة والتي لا يستهان بقوتها.



أما مباراة العربي فالتحضير يرتكز على إعداد لاعبين جدد لتعويض النقص في بعض المراكز مثل مركز الدائرة والذي يفتقد فيه الأخضر جهود وليد القلاف بداعي الإصابة، ومركز الظهير الأيسر والذي برز فيه علي نصير ويغيب بداعي الإصابة أيضا.



من جانب آخر، يعود الفحيحيل للواجهة من جديد ويظهر مستوى مميزا في تفعيل اللعب الجماعي والتحرك ككتلة واحد بالشقين الدفاعي والهجومي.