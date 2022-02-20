2280 رحلة طيران خلال الفترة من 24 الجاري حتى 5 مارس المقبل

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن أكثر من 242 ألف مواطن ومقيم سيسافرون عبر مطار الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية التي تمتد لنحو 10 أيام، وان قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين تشمل إسطنبول والقاهرة ودبي وجدة.



وأظهرت الأرقام أن الفترة من 24 الجاري حتى 5 مارس المقبل ستشهد حركة سفر عبر مطار الكويت لأكثر من 242 ألف مواطن ومقيم، وأكثر من 55% منهم سيغادرون بواقع 133541 مواطنا ومقيما، ونحو 44% من المسافرين عبر المطار قادمين إلى الكويت بواقع 108494 مواطنا ومقيما، فيما تشير الأرقام الى ان عدد مغادري الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية يفوق القادمين إليها بنسبة 23% بما عدده 25047.



وتكشف الأرقام ان مطار الكويت سيشهد خلال عطلة الـ 10 أيام نحو 2280 رحلة طيران لنقل الركاب بمتوسط 228 رحلة جوية يوميا، إذ تتضمن الرحلات خلال العطلة نحو 1141 رحلة قادمة بمتوسط 114 رحلة يوميا و1140 رحلة مغادرة بمتوسط 114 رحلة يوميا.



ويبلغ متوسط عدد الركاب على متن كل رحلة 106 ركاب ارتكازا على عدد ركاب يبلغ 242 ألف مسافر ينتقلون عبر 2280 رحلة طيران خلال العطلة، فيما يبلغ متوسط عدد الركاب على كل رحلة مغادرة للكويت خلال العطلة نحو 117 راكبا مقابل 59 راكبا على كل رحلة قادمة إلى الكويت خلال الفترة من 24 الجاري حتى 5 مارس المقبل.