قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، امس إنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وجاءت تصريحات بودولاك تعليقا على ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن امس الأول بأنه مقتنع بأن بوتين قد اتخذ قرار غزو أوكرانيا.



وأضاف بودولاك: «يستند موقف بايدن، بلا شك، إلى معلومات من الاستخبارات، والمسألة لا تتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك التصريحات لكن يجب الانتباه إلى المعنى الأكثر أهمية في كلمات بايدن بأن هناك فرصة للديبلوماسية»، وتابع: «سنستغل هذه الفرصة».