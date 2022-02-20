عادل الشنان

شهد مطار الكويت الدولي توافد المسافرين غير المطعمين بمجرد حلول الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الاحد، وكانت الفئة الغالبة على المسافرين الشباب تحت سن 18 عاما نظراً لعدم قدرتهم في الوقت الماضي على السفر بسبب الاجراءات الاحترازية الصحية التي كانت تمنع غير المطعمين من السفر او بسبب تهيب او تخوف ذويهم من السماح لهم بالسفر في ظل الظروف الصحية الخاصة بجائحة كورونا وما تبعها من تحور الڤيرس بعدة اشكال ، اما بعد موافقة السلطات الصحية على إلغاء التشدد بالاجراءات في البلاد واتخاذ مثل هذه التدابير في معظم بلدان العالم فبات السفر متاحاً للسواد الاعظم من الناس مطعمين وغير مطعمين .

وفي هذا السياق، التقت " الأنباء" عددا من المسافرين لسماع ونقل آرائهم حول الاجراءات الجديدة للسفر.

بداية، قال عبدالله السبيعي :اليوم انا مسافر الى دبي وفق الاجراءات الجديدة المتخذة من السلطات وهي اجراءات محمودة كونها سهلت العملية على الجميع سواء كانوا مطعمين او غير مطعمين ووفق آلية لكل فئة تتيح لها حرية السفر والتنقل خاصة ان الشعب الكويتي معتاد على السفر خلال فترة الصيف والاجازة الخاصة بمنتصف العام الدراسي او مع نهاية العام الدراسي، مؤكداً ان الاجراءات الجديدة افضل بكثير من السابق ورغم انني مطعم الا انني كنت اشعر بالملل من كثرة الاجراءات المترتبة على السفر، اما اليوم الامور فباتت بسيطة ولله الحمد وتتيح راحة اكثر للمسافرين.

بدوره، قال عبدالرحمن المطيري: انا مسافر الى الامارات العربية الشقيقة بعد فترة انقطاع طويلة عن السفر بسبب منع غير المطعمين من السفر، مطالباً من دول العالم اجمع استقبال جميع فئات البشر دون تمييز بين مطعم وغير مطعم او اشتراط تطعيم لمرة واحدة فقط كحد اقصى للشروط.

من جهته، قال عبدالعزيز احمد انني دائم السفر وقد سافرت خلال الفترات السابقة التي كانت بها الاجراءات مشددة بصفتي مطعما، الا انني ارى ان العالم اجمع كان يواجه جائحة جديدة لا يعلم عن مدى خطورتها شيئا ولا يوجد لها دواء، اما اليوم فالاجراءات تم تسهيلها لان السلطات الصحية في كل دول العالم تعرفت على الوباء ووجدت الآلية المناسبة لمكافحته، كما يتم حالياً العمل على توفير الدواء المضاد له، مما يعني ان العالم اجمع بات اكثر ارتياحاً، ومن هنا بدء الجميع يتساهل بالاشتراطات الصحية واصبحنا على شفا حفرة من العودة الى الحياة الطبيعية كما كانت بالسابق وبشكل تام.

وتابع احمد ان التطعيمات والتحصين كان له اثر ايجابي في الطمأنينة التي وصلنا لها اليوم، واليوم الكل مرتاح ومتطمئن للسفر واجراءاته واحترازاته ، مؤكداً ان اجراءات مطار الكويت الدولي جداً سلسلة بداية من مواقف السيارات حتى صعود الطيارة ،وهذا الامر يحسب لصالح القائمين على العمل في مطار الكويت الدولي.

بدوره، قال محمد يوسف: انني محصن بتطعمين الا انني لم استطع السفر خلال الفترة الماضية لان الوضع الصحي في العالم اجمع لم يكن مطمئنا بسبب وباء ڤيروس كوفيد- 19 ومتحوراته المتعددة، اما اليوم ولله الحمد والمنة فتمكن العلم من تحجيم هذا الوباء، واصبح يعمل على توفير الدواء الناجع له وبات الناس في طمأنينة مما شجعنا على اتخاذ خطوة السفر بعد انقطاع طويل.

من جهته، قال فهد الطويل كنت معتادا على السفر مع اسرتي ومع اصدقائي لكن بعد دخول جائحة كورونا للبلاد في نهاية فبراير 2020 لم استطع السفر لانني غير مطعم، واليوم الحمدالله تم السماح لنا بالسفر وها انا استغل اقرب فرصة للسفر وستكون رحلتي الاولى عقب الانقطاع الى دبي في الامارات العربية الشقيقة وبعدها سأنطلق من دبي الى البحرين قبل العودة للبلاد، متمنياً من كل دول العالم فتح المجال امام غير المطعمين وعدم اشتراط التطعيم للسماح بدخولها.