أسامة أبو السعود

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان … هكذا عادت مساجد الكويت لرص صفوفها مع صلاة فجر هذا اليوم إيذاناً بعودة الحياة لطبيعتها والصلوات الى سابق عهدها في مساجد الكويت .

من جديد، عادت المساجد لرص صفوف مصليها وهكذا وجه الأئمة المصلين في صلاة فجر هذا اليوم الاحد تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بعد انخفاض أعداد المصابين بڤيروس اوميكرون أحد متحوري ڤيروس كورونا المستجد .

عامان من الإغلاق والعودة وتوقف الجمع والجماعات والإجراءات الاستثنائية تنتهي فجر هذا اليوم بعودة تراص صفوف المصلين في مختلف عموم مساجد البلاد.

المصلون عبروا عن فرحتهم بكشف الغمة وعودة تراص الصفوف الى المساجد من جديد، داعين الله ان ينتهي هذا الڤيروس عن العالم وتعود الحياة كاملة الى سابق عهدها .

وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي قد أصدر تعميما بناء على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة تراص الصفوف ابتداء من اليوم الاحد .

وجاء في التعميم الموجه للائمة والخطباء و حصلت " الأنباء" على نسخة منه " بناء على قرارات مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۲/١٤ م بشأن الاشتراطات الصحية المحلية، يرجى التفضل بالالتزام والتقيد بما يلي

: ۱) دعوة المصلين إلى تراص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۰۲۰۲۲/۲/۲۰

۲) التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية: (لبس الكمام، إحضار سجادة الصلاة الخاصة).

۳) حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.

4) تكرار التنبيه بين الحين والآخر على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.