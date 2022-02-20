تستقبل أستراليا يوم الاثنين، السياح الدوليين بعد نحو عامين من إغلاق حدودها معتمدة على معدلات التطعيم المرتفعة لكوفيد-19 للتعايش مع الجائحة مع انخفاض الإصابات.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة صحفية اليوم الأحد، في مطار ملبورن الدولي "الانتظار انتهى".

ويمثل انفتاح أستراليا على السياح أوضح مثال حتى الآن على تحول الحكومة من انتهاج أسلوب صارم للقضاء على كوفيد-19 إلى التعايش مع الفيروس وتطعيم الناس لتقليل عدد الوفيات والأعراض الحادة.

وحدثت معظم الإصابات بفيروس كورونا البالغ عددها 2.7 مليون في البلاد منذ ظهور سلالة أوميكرون في أواخر نوفمبر.

ولكن أستراليا سجلت أقل من خمسة آلاف حالة وفاة، وهي نسبة بسيطة من المعدلات المسجلة في دول متقدمة أخرى كثيرة، مع وجود واحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم حيث تجاوز معدل من حصلوا على جرعتين من اللقاح 94 في المئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.



