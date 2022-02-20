أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الأحد، توقيعها بروتوكول تعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة يعنى بالربط الإلكتروني وتقديم الخدمات للمشمولين برعاية الهيئة.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف حمد البرجس في تصريح صحافي عقب التوقيع إن البروتوكول يشمل عددا من الخدمات الإلكترونية المشتركة انطلاقا من أهمية تنفيذ استراتيجية الهيئة بشأن الربط الإلكتروني والتطوير الرقمي.

وأضاف البرجس أن الخدمات تشمل الاستفسار عن ملكيات المساهمين من المشمولين برعاية (القصر) وأيضا توزيع الأسهم بعد الوفاة بالقسمة الشرعية وإضافة مساهمين جدد وحذف مساهمين أيضا من السجلات الإلكترونية وسهولة توزيع الأرباح على المشمولين برعاية الهيئة.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون يعنى أيضا بشكل عام بتسهيل تعاملات الهيئة العامة لشؤون القصر على أسهم القصر المشمولين بالرعاية المدرجة في بورصة الكويت.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة بالتكليف عصام القعود إن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة بل هناك سنوات من التعاون ويأتي توقيع البروتوكول تجسيدا له.

وأكد القعود أهمية الدور التي تؤديه هيئة شؤون القصر في خدمة المشمولين بالرعاية متمنيا أن يكون هناك توسع في الخدمات مستقبلا.