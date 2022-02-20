مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن غرامة " كورونا " البالغة 50 دينارا عن كل مخالفة لقرارات مجلس الوزراء لن تطبق قبل عطلة الأعياد الوطنية التي تبدأ بعد 4 أيام وتمتد حتى 5 مارس المقبل.

وأوضحت المصادر ان الحكومة تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، لافتة إلى انه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية فإنها لن تطبق الا بعد النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.



واستطردت المصادر قائلة : سيظل العمل بالبنود الحالية لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية الحالية.