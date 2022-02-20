بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.