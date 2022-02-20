أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن تسيير 225 قافلة مساعدات إغاثية، تنطلق في 25 و26 فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات الكويت بمناسباتها وأيامها الوطنية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية صباح اليوم الأحد بمقرها الكائن بمنطقة حولي، قدم أمينها العام بالإنابة أحمد عبداللطيف الجابر التهنئة لأمير الكويت وولي عهده بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلال الكويت، والذكرى الحادية والثلاثين للتحرير.



ومع إعلانه عن تدشين حملة «قوافل كويت الرحمة الإغاثية» قال الجابر: إن الشعب الكويتي يحيي تلك المناسبات بتجديد الشكر لله تعالى على نعمة أمن الوطن وسلامه، بتقديم الدعم والعون والمساعدة للشعوب المحتاجة والمنكوبة.



وأضاف الجابر «بالنيابة عن جمعية الرحمة وقياداتها والعاملين فيها، نتقدم بأسمى آيات الشكر والدعاء للمحسنين الكرام من أهل الكويت الذين فزعوا لتقديم العون لإخوانهم المحتاجين في العديد من الدول»، كما توجه الجابر بالشكر لوسائل الإعلام المختلفة، على تجاوبهم المميز مع الحملة وغيرها من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنطلق باسم الكويت.



بدوره، قال رئيس القطاع العربي في جمعية الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن الحملة استوفت جميع متطلباتها القانونية بالترخيص من وزارة الشؤون والتنسيق مع الخارجية الكويتية.



وتابع بورحمة، قمنا بمراعاة احتياجات المستفيدين في كل دولة من دول التنفيذ، لتقديم ما يناسب واقعهم سواء كان إغاثيا أو غذائيا أو صحيا، مضيفا أن الحملة تستهدف تقديم الدعم لأكثر من 500 ألف محتاج في 23 دولة.



من جهته، أوضح رئيس قطاعي أوروبا وآسيا في جمعية الرحمة العالمية خالد علي الملا أن حملة قوافل كويت الرحمة الإغاثية تتم بمشاركة سفراء الكويت في عدة دول، ونشطاء ومتطوعين في العمل الإنساني.



ولفت الملا إلى إطلاق نافذة للبث المباشر على وسائل التواصل الخاصة بالجمعية، بالتزامن مع تسيير الشاحنات، بالإضافة إلى تغطيات إعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.