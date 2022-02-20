قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، إن بريطانيا ترغب في الاحتفاظ بقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة من فيروس كورونا، ولكن لا بد من وقف الإنفاق بشدة على الاختبارات المجانية مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات.

وسيحدّد جونسون هذا الأسبوع خططا من أجل "التعايش مع كوفيد" وسط اقتراحات بوقف اختبارات الكشف المجانية عن فيروس كورونا، وإيقاف بعض الدراسات الصحية.

وقال جونسون في إجابة عن سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كيف سترصد البلاد وجود متحورات جديدة من فيروس كورونا "أريد أن أضمن أن لدينا القدرة على اكتشاف المتحورات الجديدة والعودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن".

وأضاف "نحتاج إلى القدرة على المواجهة... لكن على سبيل المثال، بالنسبة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا فنحن لا نحتاج إلى الاستمرار في إنفاق حوالي ملياري جنيه إسترليني في الشهر (2.7 مليار دولار)، وهذا ما كنا نفعله في يناير".