عبد الله قنيص

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار عن تزوير الجنسية وانتحاله شخصية كويتي بعد إضافته بالتزوير في ملف مواطن واستفادته من المزايا المالية .

وفي قضية تعد من أغرب قضايا تزوير الجنسية دلّت تحريات مباحث الجنسية أن المتهم سوري الجنسية وتم إضافته في ملف مواطن عندما كان المتهم يبلغ من العمر 14 عاما ومنذ ذلك الوقت استفاد من الجنسية الكويتية ومزاياها المالية وتوظف وتزوج .

وبعد القبض عليه والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير حيث أحيل إلى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين والمواطن وتبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم تواجدهما من الكويت وتم توجيه التهمة إلى المواطن والأب السوري بالتزوير والمشاركة في التزوير في حين اتهم الشقيق بالإيواء والتستر على المتهم .

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 7 سنوات ، قضت محكمة الاستئناف بوقف نظر محاكمة المواطن والأب السوري إلى حين معارضتهما على الحكم الغيابي وأيدت حبس السوري مزور الجنسية 7 سنوات وقضت ببراءة شقيقه من تهمة التستر وإيواء متهم هارب .

وأشارت المحكمة إلى قيمة المبالغ الواردة في الحكم تضمنت بدل الإيجار والقروض والمزايا المالية واستثنت الرواتب لأنها تعتبر أجر مقابل عمل بغض النظر عن أن الموظف مزور للجنسية أم لا.