قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إن الاتحاد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022، كما عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (1/2022)، حيث قام المجلس بتزكية الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد للسنوات الثلاث المقبلة (2022-2024)، وذلك خلفا للرئيس السابق عادل الماجد، والذي انتهت فترة رئاسته للمجلس.



وبهذه المناسبة، تقدم أعضاء مجلس الإدارة للماجد بالشكر والتقدير لجهوده المبذولة وإنجازاته خلال فترة رئاسة المجلس في السنوات الثلاث الماضية، متمنين للرئيس الجديد الشيخ أحمد الدعيج التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الاتحاد في المرحلة القادمة، وتعزيز دوره في خدمة البنوك المحلية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، وأيضا في خدمة المجتمع من خلال دور البنوك في المسؤولية المجتمعية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.



من جانب آخر، اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد مصارف الكويت تقرير مراقب الحسابات، بشأن الميزانية العمومية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد لعام 2021.