اللواء البرجس: خطة أمنية ومرورية لتحقيق أمن وأمان المواطنين والمقيمين

1650 دورية تشارك في التأمين وتواجد القيادات الأمنية ميدانياً لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة

رجال الأمن على أتم الاستعداد للتصدي للخارجين عن القانون والسلوكيات السلبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس، اجتماعا ضم القيادات الأمنية الميدانية لبحث خطط استعدادات القطاعات الأمنية لاحتفالات الأعياد الوطنية ويوم التحرير.

وفي بداية الاجتماع رحّب اللواء أنور البرجس بالحضور، ونقل إليهم تحيات وتقدير نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ووزير الداخلية بالتكليف د/محمد الفارس متمنيا لهم التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب، وبذل المزيد من الجهود والعطاء من أجل حماية الوطن والمواطنين والمقيمين.

وخلال الاجتماع تم بحث خطط الانتشار الأمني على مستوى مناطق البلاد وآليات التنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية ومستوى الجاهزية والتكامل مع القطاعات المشتركة حيث تشارك 1650 دورية في تأمين الاحتفالات .

كما استعرض اللواء البرجس مع وكلاء الوزارة المساعدين الميدانيين الخطط الموضوعة للإجراءات الأمنية الاحترازية، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لبسط مظلة الأمن والأمان. مشدداً على تواجد القيادات الأمنية ميدانياً للإشراف ومتابعة الخطط على أرض الواقع

وشدد اللواء البرجس على ضرورة الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون، والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية مثل رش المياه أو اعتلاء أسقف المركبات، والخروج من النوافذ والجلوس على مقدمات المركبات وعرقلة حركة السير، والوقوف بالأماكن الممنوعة ومواقف المعاقين وإقامة السباقات الممنوعة والقيام بأعمال الرعونة والاستهتار وتجاوز السرعات المقررة.

وأكد على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وعدم السماح لأطفالهم بالنزول إلى الطريق العام تجنبا لتعرضهم للمخاطر.

وطالب رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر والمبادرة وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ودعا اللواء أنور البرجس إلى ترجمة الإجراءات الأمنية إلى واقع عملي والحفاظ على سلامة الجميع وأمنهم .

وأهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين بالحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والمظهر الحضاري لوطننا الكويت وشعبها الكريم، منوها إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن حرصاً على سلامتهم.

وفي ختام الاجتماع أبدى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف بعض الملاحظات والتوجيهات ، داعيا الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية وإرشادات الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني للوقوف على أهم الأخبار والأحداث منوها إلى الاتصال برقم هاتف الطوارئ 112 في حالة الحاجة إلى أي مساعدة أو الإبلاغ على أي مخالفة قانونية أو ظاهرة سلبية.