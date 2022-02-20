استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل الغانم خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، الى فخامة الرئيس السيسي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم ومزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين .



بدوره، حمل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت، مؤكدا تطلعه للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها فخامته للكويت الاسبوع الجاري.



وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء على خصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في كل المجالات سواء على المستوى الرسمي او الشعبي.



وحضر اللقاء رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي جبالي ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر.