في خطوة نادرة، نفت ولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال السبت علنا شائعات عن اعتزامهما الطلاق.

وقال بيان للديوان الملكي السويدي عبر إنستغرام حمل توقيع الزوجين الملكيين "هناك مزاعم تنتشر حول خيانة في العلاقة وطلاق وشيك".

وأضاف المنشور "في الظروف العادية لا نعلق على الشائعات والتكهنات. ولكن لحماية عائلتنا نود أن نوضح مرة واحدة وأخيرة أن الشائعات المنتشرة حاليا لا أساس لها من الصحة".

وقالت رئيسة القسم الإعلامي في الديوان الملكي مارغريتا تورغرين لصحيفة "إكسبريسن" السويدية إن التعليق غير العادي صدر بعد فترة طويلة من الشائعات المنتشرة على الرغم من النفي المتكرر لها عبر وسائل الإعلام.

ويأتي هذا النفي العلني بعد شهور على نشر موقع Stoppa Pressarna السويدي المتخصص في أخبار المشاهير أنباء عن أزمة في علاقة الزوجين الملكيين.