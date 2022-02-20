سجل الاتحاد السعودي للكاراتيه انجازاً غير مسبوق بعد حصول ستة عشر حكمًا سعودياً على الشارة الدولية بعد اجتيازهم دورة الحكام الدولية في الكاتا والكومتيه والمقامة في إمارة الفجيرة على هامش فعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي أقامها الاتحاد الدولي للعبة.

وشهدت الدورة حضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه انطونيو اسبينوس ورئيس الاتحاد الاسيوي للعبة اللواء ناصر الرزوقي

وأصبحت الحكمة السعودية ندى المشاط أول سيدة تنال الشارة الدولية في تاريخ الكاراتيه السعودي بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه .

وأكد الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه أن قاعدة الحكام السعوديين الدولية تجسد قوة وتماسك اللعبة محلياً بكافة عناصرها ، مهنئاً جميع الحكام على نيلهم الشارة الدولية ومثنياً على نجاحاتهم الوطنية في المحافل العالمية .

كما هنأ الشهري الحكمة الدولية ندى المشاط على نيلها الشارة العالمية كأول سعودية تجتاز الاختبارات الدولية منوهاً أن المسار التصاعدي لتوسيع قاعدة المشاركات النسائية يتواصل بخطط منظمة بالتزامن مع الإعداد الأمثل لكافة الكوادر عبر برامج محلية مكثفة .

واجتاز الاختبارات الدولية كل من محمد العواجي وعثمان الحكمي ومبارك آل حجاج وعبدالله عريمط العتيبي وعلي الغامدي وتركي عسيري وحسين جومان وعلي النجمي ومعافا جومان وخليل حمدي وعلي حمدي وسعيد الغامدي وأحمد المالكي وإبراهيم الشهري وفلاح المجادعة وندى المشاط.