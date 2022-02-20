تصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات مبيعات التلفزيون عالميا للعام السادس عشر على التوالي في 2021، بفضل زيادة مبيعات أجهزتها المتطورة في ظل جائحة كورونا، حسبما ذكرت شركة لأبحاث السوق العالمية

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة أومديا لأبحاث السوق أن سامسونج استحوذت العام الماضي على 5ر29% من سوق التلفزيونات حول العالم من حيث قيمة المبيعات بفضل ارتفاع الطلب على أجهزة تلفزيون كيوليد.

وقد تراجعت شحنات أجهزة التلفزيون عالميا إلى 210 ملايين وحدة في 2021 من 217 مليون وحدة قبل عام، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 217 مليونا هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.