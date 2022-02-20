حظيت أغنية المطرب المصري حكيم "كله راح" التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب يوم 10 فبراير الجاري بمشاهدة وتفاعل من المتابعين.. حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و641 ألفا و603 بعد 9 أيام من طرحها .

ووصف مغردون حكيم بأنه "ملك الفن الشعبي " واعتبروا أن (كله راح) من أفضل وأجمل الأغاني ، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .

يشار إلى أن الأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة.

يذكر أن أخر أعمال حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.