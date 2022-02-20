قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يمكنه التعليق على عملية جارية حاليا، عندما سئل عما إذا كان سوف يقدم على الاستقالة من منصبه، في حال تبين أنه انتهك قوانين الإغلاق، بحسب ما نقلته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسلم رئيس الوزراء البريطاني استبيانا قانونيا للشرطة يتعلق بمزاعم تفيد بإقامة حفلات في مقر الحكومة بـ "داونينج ستريت"، أثناء فترة فرض الإغلاق في البلاد، دون أن يتم الكشف عن محتوى الاستبيان.

وفي مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج" المذاع على محطة "بي بي سي وان"، تم توجيه سؤال آخر إلى جونسون، بشأن ما إذا كان يتفهم شكوك الكثير من المواطنين حول تفسيراته للتجمعات التي أقيمت في مقر الحكومة البريطانية.

وقال في رده: "ببساطة، ليس هناك ما يمكنني أن أقوله بهذا الشأن".

وتقوم شرطة العاصمة البريطانية بالتحقيق في 12 واقعة يُزعم أنه ثمة شخصيات حكومية شاركت فيها أثناء فترة فرض الإغلاق في البلاد، من بينها ما يصل إلى ست مرات تردد أن رئيس الوزراء البريطاني شارك فيها.