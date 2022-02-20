عبر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش عن رغبته في أن يصبح ممثلًا بعد اعتزاله رياضته المفضلة.

وأوضح اللاعب الدولي في حوار مع إذاعة "105" الإيطالية :" أريد أن أصبح ممثلا بعد اعتزالي، فهذا ما يمنحني بعض الأدرينالين، لكن لا شيء سيكون مثل كرة القدم، لدي العديد من المشاريع، لكن الآن، تركيزي هو أن أكون لاعب كرة قدم".

وقال إبراهيموفيتش عن لعبه في برشلونة : "عندما كنت في برشلونة لم أكن سعيدًا ولم يكن لدي الأدرينالين الكافي لتقديم كل ما لدي، اتصل بي رئيس ميلان وقال هذه المرة ستعود إلى إيطاليا وتلعب مع ميلان، وسأظل أحاول حتى تقبل بالعرض."

وتابع : "لدي ثقة فيما أقدمه مع ميلان، لا أعرف إلى أي مدى سأذهب، لكنني أحاول دائمًا تجاوز الحد المسموح به، لماذا لا أكون أقوى في المستقبل، لنرى ما يمكنني فعله، لأنني شخص فضولي في بعض الأشياء".