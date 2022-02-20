أكدت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد "لن يقف في طريق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كريستيانو رونالدو إذا غب في الرحيل هذا الصيف".

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب البرتغالي يبدو جاهزا للانسحاب من (أولد ترافورد) إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشيرة إلى أنه بعد مغادرته (أولد ترافورد) قبل 12 عامًا، عاد وسط ضجة كبيرة في الموعد النهائي في نافذة الانتقالات الصيفية، لكن عودته لم تسر كما كان متوقعًا، حيث أظهر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا علامات الإحباط خلال حملة صعبة مع يونايتد حتى الآن.

وأوضحت أن النادي أنفق ما يقرب من 900 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين خلال السنوات التسع الماضية، لكنه فشل في المنافسة على اللقب خلال هذه الفترة.

وأشارت (دايلي ميل) إلى أنه على الرغم من تصدر رونالدو قوائم التهديف لليونايتد برصيد 15 هدفًا، إلا أنه يظهر عليه علامات التراجع بعد أن لعب ما يقرب من 19 موسمًا.

وأفادت الصحيفة بأنه لا يوجد بند في عقد رونالدو يحدد ما سيحدث إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا.