اعتبر وزير الزراعة الأمريكي الارتفاع الأخير في أسعار الأفوكادو مثالا على "استغلال" الشركات لجائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد لرفع أسعار الأغذية.

ومن المقرر أن تسمح الحكومة باستئناف استيراد الأفوكادو المكسيكي بعد تعليق استمر لأسبوع.

وارتفعت الأسعار في شيكاغو خلال التعليق. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير توم فيلساك القول في مقابلة في دبي: "سنجري نقاشا جادا بشأن هذه الزيادة في التكلفة، بالنظر إلى أن مدة الحظر كانت قصيرة".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية حول العالم في العام الماضي مع تعافي الاقتصادات من تداعيات الجائحة. وتكافح أعمال الإنتاج والشحن لمواكبة ارتفاع الطلب.

وساهم ارتفاع تكاليف الأغذية في تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 5ر7% ، ما يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.