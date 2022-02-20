أظهر استطلاع حديث أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا يرغبون في مواصلة ارتداء كمامات حتى بعد انتهاء إلزام ارتدائها.

وجاء ذلك في استطلاع معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية

وذكر 52% ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيتمسكون بارتداء الكمامات حتى دون وجود إلزام بارتدائها.

وفي المقابل ذكر 41% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون الاستغناء عن ارتداء الكمامات بمجرد إلغاء إلزام ارتدائها في إطار تخفيف إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المنتظر تطبيقها بدءا من 20 آذار/مارس القادم.

وأظهر الاستطلاع أن هناك أغلبية تؤيد الإبقاء على إلزام ارتداء الكمامات لما بعد 20 آذار/مارس القادم، لاسيما في الحافلات والقطارات ومتاجر التجزئة.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت الأربعاء الماضي على خطة لإجراءات تدريجية لإعادة الفتح تصل إلى إنهاء محتمل لكل قيود كورونا الأساسية في العشرين من آذار/مارس المقبل، ولكن من المحتمل الإبقاء على وضع "الحماية الأساسية" باستخدام إجراءات معينة مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والحافلات والقطارات.

ومن جانبها أكدت وزيرة الأسرة الألمانية أنا شبيجل أنه من الضروري الإبقاء على إلزام ارتداء الكمامات في المدارس مثلا، وقالت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" في عددها الصادر اليوم: "سأكون سعيدة باستمرار ارتداء كمامات داخل المدارس وأماكن أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "إينسا" شمل 1003 أشخاص، وتم إجراؤه يوم 18 شباط/فبراير الجاري.