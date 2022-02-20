صرح وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين بأن ماليزيا قد تعيد فتح حدودها الدولية بالكامل مع بداية الربع الثاني.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الرسمية عن الوزير القول إن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب أمهل الوزارة أسبوعين لإعداد التوجيهات ذات الصلة، إلا أنه لفت إلى أن هذا لا يعني فتح الحدود بعد هذا مباشرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بينما يعد الربع الثاني هدفا واقعيا، فإن الأمر يحتاج إلى مناقشات مسبقة على عدة مستويات، ومن ثم سيقوم رئيس الوزراء بإعلان التاريخ الفعلي.

وأضافت أنه سيتم عرض المبادئ التوجيهية على لجنة إدارة ملف كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، وكذلك اللجنة الوزارية المعنية بالملف، قبل عرضها على مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وكان مجلس استشاري حكومي اقترح في الثامن من شباط/فبراير الجاري إعادة فتح الحدود مع مطلع آذار/مارس، دون أن تصبح هناك حاجة لحجر صحي إلزامي، مع الاكتفاء باشتراط الخضوع لاختبار كورونا قبل المغادرة ولدى الوصول إلى ماليزيا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.