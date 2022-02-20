بات من المستبعد أن تتقدم ألمانيا بطلب استضافة نسخة عام 2030 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال توماس فايكرت رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية "لقد عقدنا الكثير من المحادثات هنا /بكين/" لكن الأمر لا يتعلق بنسخة .2030

وأضاف "على الأرجح لايزال الوقت مبكر لأننا لا نريد أن نغرق، لكن نريد أن نسيطر على الأمر بشكل كامل".

وترددت أنباء عن إمكانية ترشح برلين لاستضافة الأولمبياد الصيفي في عام 2036 ، تزامنا مع مرور 100 عام على استضافة العاصمة الألمانية للدورة الأولمبية في عهد النظام النازي لأدولف هتلر.

وأشار فايكرت أن مثل هذه الخطوة بمثابة تحدي "لكن يمكن معالجة الأمر".

وشدد فايكرت على ضرورة وقوف جميع الأطراف المعنية على قلب رجل واحد خلف ملف الترشح الألماني.

وأضاف "الشعب هو العنصر الأكثر أهمية ثم يأتي الشق المالي ودعم الرياضيين... من الواقعي أن نتقدم بطلب ترشح لكن علينا القيام بواجباتنا".