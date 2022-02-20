تنطلق أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة في المدينة المنورة غدا الاثنين بمشاركة نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، يُعقد على هامش المنتدى ، الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي الذي يتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الاستثمار تسهل دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال.

وسيصاحب أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة معرض تعقد من خلاله ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم حول "ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة : الاتجاهات والفرص" و "ريادة الأعمال والممارسات الريادية المستدامة" و"التفكير التصميمي" و"الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي" و"التمويل التأسيسي" .

ويعرض المنتدى فيلما وثائقيا بعنوان 15 عامًا من الابتكار- رحلة منتدى MIT لريادة الأعمال، كما يقدم معهد ماساتشوستس التكنولوجي دراسة حالة برنامج تسريع نمو ريادة الأعمال المناطقية في السعودية.