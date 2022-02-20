نقلت صحيفة "جارديان" عن متحدث باسم هيئة النقل في لندن قوله إن الهيئة ربما تعلن عن إفلاسها، في غضون أيام، إذا فشلت الحكومة في تقديم دعم مالي لها.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية عززت الدعم لهيئة النقل في لندن، بسلسلة من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل، لكن انقضى آخر اتفاق أمس الأول الجمعة. وفشلت أمس السبت المفاوضات السبت لتمديد الاتفاق، التي شارك فيها عمدة لندن، صادق خان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وأضاف المتحدث أن الهيئة لن تتمكن من تنفيذ متطلباتها القانونية للإعلان إنه يمكنها موازنة ميزانيتها، بدون إشارة واضحة عن دعم الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هيئة النقل في لندن،مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.