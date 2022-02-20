قال أطباء في معهد القياسات الصحية ونموذج التقييم في جامعة واشنطن الأمريكية،إن نحو 73 % من الأمريكيين أصبحوا محصنين من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، وقد يرتفع ذلك إلى 80 % بحلول منتصف شهر مارس المقبل .

ورأى الاطباء - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن موجة المتحور أوميكرون عززت دفاعات الإنسان وخاصة ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إذا بات بإمكان جهاز المناعة التعرف على الفيروس ومواجهته حتي في حال اكتشاف متحورات جديدة بالمستقبل.

ويقدر العلماء في جامعة جون هوبكنز أن حوالي 3 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة سيكونوا قد أصيبوا بأوميكرون بنهاية الموجة، وهو ما قد يؤدي لمنع تكرار الإصابة أو تقصير مدة المرض والموجات الجديدة.