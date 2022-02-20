أحيت مدينة داروين شمال أستراليا الذكرى الثمانين لغارة جوية يابانية أسفرت عن مقتل المئات خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال فاتسكاليس عمدة داروين عشية الذكرى: "قبل ثمانين عامًا، واجهت أستراليا واليابان فترات صعبة ولكن الوقت والحس السليم والتقدير ليس فقط لاختلافاتنا ولكن لأوجه التشابه بيننا قد شفى تلك الجراح القديمة -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأدى قصف داروين في 19 فبراير 1942، وهو أول هجوم للقوات اليابانية على البر الرئيسي الأسترالي، إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصًا وتدمير 30 طائرة وتسع سفن.

وردد رئيس الوزراء سكوت موريسون نفس المشاعر اليوم السبت ، مستذكرا اللحظة الهادئة للمصالحة في نوفمبر 2018 عندما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري إلى جانب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال موريسون: "هذا العدو الذي تسبب بمثل هذا العنف في هذه المدينة وهذه الأمة، في هذا اليوم، أصبح الآن أحد أصدقائنا الأكثر ثقة ووفاءً لنا. فبعد معاناة الحرب، توجهنا لبعضنا البعض بروح المصالحة والاحترام".