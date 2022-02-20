بقلم: جوهرة السفاريني

حي المراكب٠٠مقلة وعيونا

يا مجد ازهر في الكويت سنينا

حي الكويت اميرها مع شعبه

عز تطاول للسماء قرونا

سر بالشواطىء بحرها امواجها

سلها عن الماضي الجميل عرينا

كيف اللالىءاذ اضاءت جيده

والبحر افراح تضم شجونا

وخطا الشباب بقوة وصلابة

زرعت حضارتها تُقى ويقينا

والعلم أوْرق في العقول واينعت

آياته بين الربوع سنينا

واسأل عن النخلات

كيف حنينها للرمل

واحضن روضها مفتونا

وضع الفؤاد على الروابي عاشقا

ودع النسيم بعشقها مرهونا

عم الهناء بعيدها وأميرها

كل القلوب وصالها تعطينا

أهل الكويت وعشقها بضلوعكم

وفرشتموه محبة وحنينا

وجه الزمان بفضلكم هوشاهد

ونرى التقدم مركبا وسفينا

ماضيكم سفر يؤرخ عزة

مجدا تليدا٠٠في الزمان ودينا

شعب الكويت وشمسكم امالنا

منكم ضياء الحق جاء مبينا

حي الكويت بعيدها واميرها

واحمل ورود محبتي نسرينا

ارض الكويت وقد حملنا حبها

في القلب مزروعا هوى وحنينا

في حبها هذا الفؤاد متيم ويظل في اشواقه مسجونا

فهي الصبا والذكريات و

بحرها فرح يظل مع السنين٠٠سنينا