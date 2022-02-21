ليلى الشافعي



أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن تسيير 225 قافلة مساعدات إغاثية، تنطلق في 25 و26 فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات الكويت بمناسباتها وأعيادها الوطنية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس بمقرها الكائن بمنطقة حولي، حيث قدم أمينها العام بالإنابة أحمد عبدالجابر التهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلال الكويت، والذكرى الحادية والثلاثين للتحرير.



ومع إعلانه عن تدشين حملة «قوافل كويت الرحمة الإغاثية»، قال الجابر: إن الشعب الكويتي يحيي تلك المناسبات بتجديد الشكر لله تعالى على نعمة أمن الوطن وسلامه، بتقديم الدعم والعون والمساعدة للشعوب المحتاجة والمنكوبة.



وأضاف الجابر: بالنيابة عن جمعية الرحمة وقياداتها والعاملين فيها، نتقدم بأسمى آيات الشكر والدعاء للمحسنين من أهل الكويت الذين فزعوا لتقديم العون لإخوانهم المحتاجين في العديد من الدول، كما توجه الجابر بالشكر الى وسائل الإعلام المختلفة، على تجاوبهم المميز مع الحملة وغيرها من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنطلق باسم الكويت.



بدوره، قال رئيس القطاع العربي في جمعية الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن الحملة استوفت جميع متطلباتها القانونية بالترخيص من وزارة الشؤون والتنسيق مع «الخارجية».



وتابع بورحمة: قمنا بمراعاة احتياجات المستفيدين في كل دولة من دول التنفيذ، لتقديم ما يناسب واقعهم سواء كان إغاثيا أو غذائيا أو صحيا، مضيفا أن الحملة تستهدف تقديم الدعم الى أكثر من 500 ألف محتاج في 23 دولة.



من جهته، أوضح رئيس قطاعي أوروبا وآسيا في جمعية الرحمة العالمية خالد الملا أن حملة قوافل كويت الرحمة الإغاثية تتم بمشاركة سفراء الكويت في عدة دول، ونشطاء ومتطوعين في العمل الإنساني.



ولفت الملا إلى إطلاق نافذة للبث المباشر على وسائل التواصل الخاصة بالجمعية، بالتزامن مع تسيير الشاحنات، بالإضافة إلى تغطيات إعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.