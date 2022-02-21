نظمت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) يوماً مفتوحاً لجميع الموظفين وعائلاتهم، وذلك ضمن جهود الشركة المتعددة لتشجيع التواصل الإيجابي والتفاعل المباشر بين مختلف الموظفين ونشر ثقافة التعاون والأسرة الواحدة بينهم.

وخلال اليوم المفتوح، رحب الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب بالحضور، معربا عن سعادته بمشاركة الموظفين وعائلاتهم في أنشطة اليوم المفتوح والاستمتاع بالأجواء من خلال مختلف الفعاليات، مشيرا إلى أن عام 2022 تمثل فترة حاسمة لشركة ضمان، وذلك انطلاقا من تأسيس وطرح شركة ضمان بناء على الخطة الاستراتيجية للحكومة عن طريق وزارة الصحة لتكوين نظام رعاية صحية متكامل يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يعني أن شركة ضمان أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن رؤية 2035، والتي تسهم مباشرة في تقليل الأعباء المالية والإدارية على ميزانية الدولة في القطاع الصحي، وكذلك تسهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية.



وأوضح عرب أنه يتوقع اكتمال المرحلة الأولى من خطة الشركة وانطلاق نشاطها الكامل بعد اكتمال وتشغيل المستشفيين ومراكز الرعاية الصحية الخمسة، حيث قامت الشركة بتشغيل 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الفروانية وحولي والضجيج بنجاح لمدة تتجاوز العام، وسيتم افتتاح مركزين جديدين في الجهراء والأحمدي قريبا.



وبين عرب أنه فور الحصول على موافقات «الصحة»، سيتم البدء في نقل المستفيدين من شهادة الضمان الصحي الإلزامي من وزارة الصحة إلى منظومة الرعاية الصحية لشركة ضمان كأول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP).



وعبر عرب عن تطلعه للاحتفال بالمزيد من الإنجازات، مثل افتتاح المستشفيين في الجهراء والأحمدي وافتتاح المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.