محمد زكريا الأنصاري نتاج كريم لأسرة كريمة.. أنجز والده عملين مهمين للكويت: مدرسة أهلية ومتابعته لتحصيل أبنائه العلمي

الأنصاري قضى خدمة طويلة في مجال التعليم حتى تقاعد في 1984 وكرَّمته الدولة في عيد العلم وأطلقت اسمه على مدرسة من مدارس «التربية»

إبراهيم جاسم البحوه ديبلوماسي بارز دمث الأخلاق وصاحب قدرة على الحديث في كثير من الشؤون ومثقف واسع الثقافة

البحوه كان مشاركاً حاضراً في كثير من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات ما أكسبه منزلة بين أبناء الكويت وغيرهم في كل مكان

يوسف صالح الحميضي.. دور بارز في نهضة الكويت وخدمتها العامة وكان ناشطاً في المجال التجاري الذي جلب للبلاد خيراً كثيراً



الحميضي فاز بمقعد في المجلس التشريعي الأول عام 1978 وكان عضواً في المجلس البلدي لعدة دورات وفي لجنة المنازعات بين التجار



بقلم :د.يعقوب يوسف الغنيم





في أوراقي الكويتية هذه المرة أحاديث عن ثلاثة من رجال الكويت الذين بكروا الى العمل كل في حدود ما يتقن، فقاموا بواجباتهم خير قيام.

وحق علينا أن نذكرهم وان نشيد بأعمالهم حتى يكون ذلك داعيا للاجيال التي أتت من بعدهم للعمل الوطني، والإخلاص لذكرى الماضين من الآباء والاجداد، اما هنا فإننا نريد الحديث عن ثلاثة من هؤلاء الذين وصفناهم، وهم:



٭ الأستاذ محمد زكريا الأنصاري.



٭ الأستاذ إبراهيم جاسم البحوه.



٭ يوسف الصالح الحميضي.



ويضاف في آخر هذا الفصل ـ كالمعتاد ـ حديث اللهجة، ومن هنا نبدأ:



1 - محمد زكريا الأنصاري



الأستاذ محمد زكريا الأنصاري، معلم كويتي قديم، وهو من اسرة عريقة في مهنة التعليم، وكان له اثره في تعليم عدد كبير من ابناء الكويت، وهو شقيق استاذنا عبدالله زكريا الانصاري المعروف بأدبه وثقافته وطيب عنصره ورقة طبعه.



والأستاذ محمد زكريا الأنصاري ممن سعدت بالعمل معهم، فقد كان ناظرا لمدرسة الغزالي، وكانت هذه المدرسة نموذجية في الوقت الذي كان فيه مسؤولا عنها، وكنت ازوره اثناء عمله، وأرى مدى اهتمامه بهذا العمل، وحب تلاميذه له، واقتداء مدرسي المدرسة به في اسلوبه العملي وفي حُسن تعامله مع الطلاب وأولياء الامور.

ولقد كنت ارى عنده بعض آباء الطلاب يأتون لمتابعة دراسة ابنائهم، فيرون في هذا الناظر الاهتمام التام بالأبناء، والحرص على ان يُتقنوا كل ما يتلقونه من اساتذتهم، فيخرج هؤلاء الآباء وهم في منتهى السعادة، وقد ادركوا ان ابناءهم في يد أمينة ترعاهم وتهتم بمستقبلهم.

وقد لاحظت اثناء زياراتي له ان تلاميذ المدرسة لم يكونوا من سكان المنطقة التي كانت فيها وهي (الشويخ)، ولكنهم يأتون اليها من كل مكان رغبة في الخدمة التربوية الحقة التي يحصل عليها كل تلميذ من تلاميذها.



ولم يكن تكرار زياراتي لهذا الناظر الناجح في عمله لكي اراقب ما يقوم به كما يفعل الرؤساء عادة، ولكني كنت ازور المدرسة من اجل الالتقاء به.

فقد كان رجلا فاضلا يشعر المرء بالسعادة حين يجالسه ويستمع الى حديثه فيرى فيه عنوان النجاح الكامل في هذا العمل الذي به تربية ابناء الوطن بالعلم والاخلاق والمعاملة الحسنة، وفوق ذلك كله: القدوة الصالحة.



ولم يكن ما لاحظته من ملاحظات طيبة يتمتع بها الاستاذ الفاضل محمد زكريا الانصاري الا نتاجا كريما لأسرة كريمة، فوالده المرحوم الشيخ زكريا محمد الانصاري كان رجل فضل، وارشاد، وكان يحرص على نشر الوعي الديني بين الناس، وهو معروف لدى الجميع بهدوئه وإصلاحه بين الناس، ونصحه لمن يستحق النصح، وله مدرسة انشأها على نمط المدارس الاهلية القديمة، واتخذ لها مقرا في سكة ابن دعيج المعروفة حتى الآن، وكانت من ابرز مدارس ذلك الوقت بسبب عناية هذا الرجل الفاضل بها، وبذل كل ما يستطيعه من جهد في سبيل تخريج طلاب نجباء، تستفيد منهم البلاد.



ولعل مما يدل على نجاح هذه المدرسة استمرار عملها في اداء رسالة التعليم مدة قاربت نصف قرن، وخرجت عددا كبيرا من ابناء الكويت، وكانت تعمل منذ سنة 1895م الى سنة 1941م.

وبذلك، فإن الشيخ زكريا الانصاري قد انجز للكويت عملين مهمين اولهما هذه المدرسة التي افادت كل من درس فيها من ابناء البلاد.

وثانيهما متابعته لتحصيل اولاده العلمي حتى صاروا على مستوى كبير من المعرفة والإحاطة بالثقافة والادراك الجيد للأمور، ومما يذكر هنا انني اخترت ثلاثة منهم فكتبت عنهم مقالا تحت عنوان: «الاخوة الثلاثة»، وكانوا هم الاساتذة: عبدالله زكريا الانصاري، وعلي زكريا الانصاري، وأحمد زكريا الأنصاري، ولم اتمكن من الحديث عن اخيهم الاكبر الاستاذ محمد لأنني في وقت كتابة هذا المقال كنت ابحث عن المعلومات التي استطيع ان ادرجها مما يتعلق بسيرته الذاتية.

وقد آن الاوان لذكره الآن، وهذا بيان عنه بعد هذه المقدمة.



كان من المفروغ منه ان يتتلمذ الاستاذ محمد زكريا على والده، فقد كان الوالد في ذلك الوقت معلما ماهرا قديرا على ايصال المعلومات. واستوعب هذا التلميذ النابه كل ما علمه ابوه.

ورغب الاب في ان يدفع بابنه الى مزيد من التحصيل العلمي، فوجهه الى المدرسة المباركية، ثم الى المدرسة الاحمدية، وهما المدرسة النظامية الأولى ورديفتها المدرسة النظامية الثانية. فقد احب الوالد لولده ان يجمع بين التعليم الاهلي والتعليم النظامي.

ومما قيل ان دراسته في هاتين المدرستين كانت في الفترة المسائية، لأن مما هو معروف - قديما - ان اعداد طلابهما كانت كبيرة، واستيعاب الجميع من الصعوبة بمكان، فاتخذت كل مدرسة نظاما مسائيا لقبول مزيد من التلاميذ.



ومثله مثل غيره من ابناء الكويت في ذلك الوقت وجدنا الاستاذ محمد زكريا الانصاري يتجه بعد دراسته الى العمل، وكان هذا العمل هو ما كان يقوم به غيره من شباب ذلك اليوم، وهو الغوص على اللؤلؤ رغبة في الفائدة المادية التي تعود على القائمين بهذه المهنة.



ولكنه لم يستمر طويلا في مهنة الغوص على اللؤلؤ، فاتجه الى المهنة التي رأى والده وهو يزاولها: مهنة التعليم.



وكان ان ابتدأ عمله هذا في مدرسة والده، التي درّس فيها فترة من الزمان، ثم صار مسؤولا عن ادارتها نيابة عن والده، الذي صار من الصعب عليه مواصلة هذا العمل لكبر سنه، وكان الاستاذ عبدالله زكريا الانصاري، والاستاذ يحيى زكريا الانصاري يساعدان اخاهما في عمله هذا.



ومن الجدير بالذكر هنا، ان المدرسة اقفلت كما ذكرنا في سنة 1941م.



والتحق الاستاذ محمد زكريا بعد ذلك بدائرة معارف الكويت، حيث صار مدرسا في المدرسة المباركية، ثم ناظرا لمدرسة خالد بن الوليد، واخيرا صار ناظرا لمدرسة الغزالي. ومن هذه المدرسة وبعد خدمة طويلة في مجال التعليم تقاعد عن العمل في سنة 1984م، ثم انتقل الى رحمة الله في سنة 1988م.



وقد كرمته الدولة في عيد العلم سنة 1968م واطلقت اسمه على مدرسة من مدارس وزارة التربية.



2 - إبراهيم جاسم البحّوه



لم اعط هذا الرجل النبيل حقه حين كتبت عنه كلمة قصيرة في ماضي الأيام. وهو يستحق مني اكثر من ذلك.

فهو رجل مخلص لوطنه محب لأبناء هذا الوطن، يهتم بخدمتهم وإدامة الاتصال بهم، وقد امضى وقتا طويلا في تمثيل الكويت في الخارج، حيث عانى الكثير وبخاصة خلال فترة الغزو الغاشم للبلاد، وقد شهدنا تلك المعاناة في التلفزيون وشهد الجميع بالقسوة التي تعرض لها يومذاك.

ولقد انتقل بعد ذلك الى ديوان وزارة الخارجية، وأقام به فترة قصيرة تعرض بعدها الى مرض شديد نقل على اثره الى الخارج من اجل العلاج، وقد امضى فترة من الزمن وهو طريح الفراش الى ان حلّ به قضاء الله سبحانه فانتقل الى رحمة رب العالمين مأسوفا عليه، ومذكورا بالخير من قبل كل من عرفه او سمع به.



المرحوم ابراهيم جاسم البحوه من ابناء الكويت الافاضل، ولد في الكويت في اليوم العشرين من شهر يونيو لسنة 1934م ودرس في مدارسها فأنهى المرحلة الثانوية في سنة 1952م وأرسل في بعثة الى القاهرة، حيث درس حتى السنة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ثم عاد الى الكويت والتحق بالعمل في وزارة التربية في سنة 1961م، وكان في هذا الوقت رئيسا لقسم الأحوال الادارية والشخصية، وفي السنة التالية لذلك، انتقلت خدماته إلى وزارة الخارجية، والتحق بها في الكادر الديبلوماسي، وبدأ العمل في هذا المجال في سنة 1962م حين التحق بسفارة الكويت بالقاهرة، وقد أبدى نشاطا جيدا حاز به رضا وزارته فتم له الترقي إلى رتبة سكرتير أول في 21/6/1969، ثم تدرج فرقي في سنة 1973م الى درجة مستشار، وعُين سفيرا للكويت في صنعاء، حيث باشر عمله هذا في سنة 1974م.

وقد استمر في ترقياته فعُين وزيرا مفوضا في 21/4/1975م، ثم رُقي الى رتبة السفير في 26/2/1984.

أما جهات العمل، فيبقى علينا أن نذكر عمله سفيرا في الأردن، وفي العراق، وهذا البلد الأخير ذكرناه منذ بداية هذا الحديث.



وفي اليوم الأول من شهر يونيو لسنة 1991 تم نقله الى ديوان الوزارة. ثم حدث له ما ذكرناه آنفا، فقد حل به مرض شديد أرسل بسببه إلى بريطانيا من أجل العلاج، ولكن ذلك لم يجد شيئا، فحل به قضاء الله سبحانه وتعالى، وتوفي في اليوم الأحد السابع عشر من شهر مارس لسنة 2002م، رحمه الله.



كان السفير ابراهيم البحوه رجلا لطيفا، يكتسب الاصدقاء بكل سهولة بسبب دماثة أخلاقه وقدرته على الحديث في كثير من الشؤون التي تستهوي سامعيه، فتجد عددا من الاصدقاء حوله في المناسبات والاحتفالات، وهم يصغون إلى حديثه الشيق المتنوع، ذلك لأنه كان مثقفا واسع الثقافة، كثير الاطلاع، يهوى مجالسة الأدباء والمثقفين حتى تطبع بطباعهم، وصار مثلهم في كثرة المعلومات، والمقدرة على التعبير عنها كلما ضمه مجلس.

وفي أثناء عمله كان مشاركا في كثير من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي كانت وظيفته تقتضي منه حضورها. وهذا جانب مهم من جوانب حياته، جعل له منزلة بين أبناء الكويت وغيرهم، فصار ذائع الصيت في كل مكان.



لقيته يوم كان سفيرا للكويت في الأردن، في حفل أقامه بمنزله الكريم، فكان نجم هذا اللقاء يحيط به المدعوون من كل جانب، ويوجهون إليه الاسئلة، وهو لا يتردد في الإجابة من معلومات غزيرة لديه، وقد اعجبني في ذاك اللقاء التفاف المدعوين حوله ومنحهم محبتهم وتقديرهم له.



ولقد كان الأستاذ إبراهيم البحوه على صلة بمجلة البعثة حتى لقد كان يراسلها منذ كان طالبا في المدرسة المباركية بالكويت، ثم استمر بعد ان انتقل الى القاهرة من أجل الدراسة فكان يكتب لهذه المجلة بين آن وآخر حتى لقد اجتمعت له مجموعة من المقالات.



ونحن نختار من مقالاته ما يلي:



1 ـ في العدد رقم (6) للسنة الخامسة، كتب رسالة من الكويت إلى مجلة «البعثة» رد فيها على أولئك الذين ادعوا أن بعض الطلاب قد منعوا من مزاولة لعبة كرة القدم.

وقد أوضح ان هذه اللعبة غير ممنوعة على احد والذين ادعوا غير هذا هم طلاب مشاغبون في اثناء اللعب فاتخذت الادارة قرارا بمنعهم، ولم يمنع غيرهم.



2 ـ وفي العدد رقم (7) للسنة الخامسة، ارسل ابراهيم البحوه رسالة الى مجلة «البعثة» حين كان طالبا في المدرسة المباركية، يرد فيها على أحد الذين كتبوا ينتقدون حالة التعليم في المدرسة الكويتية، وهو يُفند كل ما قاله ذلك المنتقد.



3 ـ وفي العدد السادس للسنة السابعة من «البعثة» مقال نشره الأستاذ البحوه بخصوص التأخر في اصدار الجريدة التي اتخذت دائرة معارف الكويت قرارا بإصدارها، واعتبر ان مشروع هذه الجريدة قد صار في حالة الاحتضار، وذلك لمرور سنة على اتخاذه دون أن ينفذ وهو يؤكد على ضرورة وجود مجلة من هذا النوع، وكان ذلك في سنة 1953م.

ومن المعروف أن هذه الجريدة صدرت باسم: «الكويت اليوم» عن دائرة المطبوعات والنشر في سنة 1954م، وهي التي كان يقصدها. رحم الله فقيدنا إبراهيم البحوه.



3 ـ يوسف صالح الحميضي



هذا رجل من قدماء أهل الكويت. كان له دور كبير في نهضتها، ومشاركة في كثير من الأعمال التي قام بها الأولون في مجالات الخدمة العامة، وفي مجال النشاط التجاري الذي جلب للبلاد خيرا كثيرا.



انه المرحوم يوسف صالح الحميضي الذي كان بارزا في وقته ومذكورا بالفضل والخير بعد وفاته الى يومنا هذا. وهو من مواليد الكويت بمنطقة القبلة في سنة 1897م.

وكغيره من ابناء زمنه تلقى دراسته في المدارس الأهلية التي كانت سائدة في البلاد آنذاك، فانتظم بالدراسة فيها انتظاما اكسبه معلومات في اللغة العربية والحساب يستطيع أن يعتمد عليها في حياته.

كما قرأ القرآن الكريم حتى أتمه: قراءة وسماعا بين يدي مدرسيه، رحم الله الجميع.



وعندما صار مستكملا لقدراته على العمل، فإنه لم يتأخر في الإقدام عليه، فصار عونا لوالده صالح الحميضي وعمه أحمد الحميضي، ولقد أبدى استعدادا جيدا في كل ما وكل إليه العمل به.

وكان لهذين الاخوين محل تجاري يملكانه معا، وهو محل له شهرة في ذلك الوقت لقيام اصحابه بأعمال كثيرة في جلب وبيع المواد الغذائية، اضافة الى حُسن معاملتهما، والامانة التي تميزا بها، وفي هذا المحل كانا يعرضان السكر والأرز والشاي والبن، ويضيفان الى ذلك الأقمشة كلما تهيأت الفرصة لعرضها.

وكان يوسف الحميضي مسؤولا في هذا المحل الذي كان في قيصرية التجار القديمة، وهي في موضع يقع شرقي مسجد السوق الى الشمال منه.

أما مسؤولية صاحبنا فكانت في البداية منحصرة في الحسابات ومسك الدفاتر وكتابة الرسائل الى من يتعاملون معهم في الخارج.

وكانت اتصالاتهم في هذا السبيل متعددة وواسعة، فلهم كثير من العملاء في نجد والهند، وفي شمالي الكويت ايضا.



ومما ينبغي ان نذكره هنا أن الأخوين اللذين صار ابنهما يوسف عونا لهما كانا يتوليان عملا تطوعيا مهما في اثناء قيامهما بعملهما الخاص. وكان هذا العمل التطوعي متمثلا في مسك الدفاتر والسجلات المالية لحكام الكويت منذ الشيخ مبارك الصباح (1896م ـ 1915م) الى أيام الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950م ـ 1965م).

ومن المعلوم ان نظاما ماليا استجد في عهد الشيخ عبدالله السالم، فنشأت دائرة المالية التي تولت عبء المحاسبات الرسمية في كافة اعمال الحكومة.

برز يوسف صالح الحميضي في عمله مع والده وعمه، وصار محط انظار الناس لما أبداه من كفاءة ومقدرة ومن أمانة ووفاء، فأدى ذلك إلى الاستعانة به في بعض الرسميات، ومن ذلك انه قد تم اختياره لكي يكون عضوا في اول مجلس تأسيس للاشراف على التعليم وهو مجلس المعارف، وكان ذلك في سنة 1936م.

وكان بداية جيدة للتعليم في الكويت، فقد احتضن المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، وأضاف إليهما مدارس أخرى وفق خطة سار عليها من أجل نشر العلم في الوطن، كما بدأ في إنشاء المدارس الخاصة بتعليم الفتيات للمرة الأولى في الكويت.

وكان ذلك في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي أصدر أمرا شكّل بموجبه هذا المجلس، وجعله من 12 عضوا برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

ولعل من الأفضل هنا أن نذكر ان من زملاء يوسف الحميضي في المجلس الأول هذا عدد من رجال الكويت الأفاضل منهم:



- يوسف بن عيسى القناعي.



- يوسف صالح الحميضي.



- عبدالله حمد الصقر.



- مشاري الحسن البدر.



- سلطان إبراهيم الكليب.



- نصف اليوسف النصف.



- محمد أحمد الغانم.



- سليمان خالد العدساني.



- يوسف عبدالوهاب العدساني.



- السيد علي السيد سليمان.



- مشعان الخضير الخالد.



ولقد خاض صاحبنا انتخابات المجلس التشريعي الأول في سنة 1938، وفاز بمقعده في المجلس المذكور، كما انتُخب مرة أخرى في المجلس التشريعي الثاني في سنة 1939، وكل هذا يدل على ثقة الناخبين به، وعلى سمعته الطيبة، وسمو أخلاقه.



وبعد ذلك صار عضوا في المجلس البلدي لعدة دورات، واختير عضوا دائما في لجنة المنازعات بين التجار.

وهي لجنة أهلية تتولى الفصل بالتراضي بين المتنازعين حرصا على اللحمة التي تربط أبناء المجتمع ببعضهم، ورغبة في بقاء التجارة في جو بعيد عن المنازعات، ومن أجل ذلك فإن هذه اللجنة التي تتكون من عناصر مختارة من ذوي الرأي والأمانة كانت صمام الأمان بالنسبة لأي مشكلات قد تحدث في المجال التجاري.

ولقد وجد القطاع التجاري في الكويت في هذه اللجنة ما يتماشى مع عادة الكويتيين في حب حل مشكلاتهم ونزاعهم مع بعضهم، بعيدا عن المحاكم في جو يسوده الود، وتعمه روح المصالحة والرغبة في الاستمرار بالعلاقات الكريمة التي يعيش عليها تجار الكويت منذ الأزل.

ومما هو غني عن البيان، ان نذكر ان اختيار اي شخص لكي يكون عضوا في هذه اللجنة، إنما هو دلالة على انه يستحق ذلك لأمانته، ولثقة الناس بنزاهته ورجاحة عقله.

وعندما تقرر إنشاء شركة لاستيراد وتوزيع الأقمشة في زمن الحرب حين قل الوارد منها الى البلاد، كان صاحبنا في البال، فتم اختياره ضمن المؤسسين، وبخاصة انه كان ذا خبرة في هذا المجال اكتسبها من عمله الأول في المحل الذي كان يتملكه كل من والده وعمه.

ولقد قامت هذه الشركة بدور مهم في سد حاجة المواطنين من الأقمشة في وقت كان الحصول فيه عليها من أصعب ما يكون نظرا للظروف التي كانت جارية آنذاك.

وكما اختير عضوا في أول مجلس لمعارف الكويت، فقد تم اختياره لعضوية مجلس دائرة الأوقاف العامة التي نشأت برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح في سنة 1949، فكان يوسف صالح الحميضي عضوا في أول مجلس لها.

ثم تم اختياره مرة أخرى لعضوية المجلس نفسه منذ سنة 1951 حتى سنة 1954. واختير عضوا في ثاني مجلس يتم تأسيسه لإدارة الصحة برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح.

وهكذا نراه قد قام بواجبه تجاه وطنه خير قيام، وشارك في أعمال أهلية وحكومية كثيرة، وهو إضافة الى ذلك ممن يذكر بالفضل والخير، وممن نال محبة الناس ورضاهم.



توفي في يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو لسنة 1992، رحمه الله.



حول اللهجة الكويتية



هذه ألفاظ من ألفاظ اللغة العربية الفصحى مقارنة بما يقابلها من لهجة الكويت العامية، وسوف نرى مدى التشابه بين لغتنا ولهجتنا مما يدعونا الى التمسك بهما معا.



ومن هنا نبدأ:



- مادة خرش. وردت في اللهجة الكويتية كما يلي:



إذا وجد أحدهم شخصا يؤذي شخصا آخر او يلقي عليه قولا ثقيلا بحيث يخشى عليه من رد الفعل قيل له: اتركه، لا تخارشه.



ولفظ المخارشة في الفصيح جاء على لسان أحدهم يتحدث قائلا: كان أبوموسى (الأشعري) يسمعنا ونحن نخارشهم فلا ينهانا. والمقصود أنهم كانوا يخارشون أي يؤذون أهل المنطقة التي كانوا فيها.



- مادة: خشش. ذكروا عنها قولهم: «خش في الشيء يخش خشا وانخش دخل، وإذا دخل شخص في مكان واختبأ فيه يقال عنه انخش.



- مادة: خمش. والخمش في الفصحى هو خدش الوجه، وقد يستعمل في سائر الجسد، وفي اللهجة: فلان ايخمش، اي يخدش الوجه او اي مكان مكشوف في جسد الشخص الآخر.



ومما عرف في اللهجة قولهم في حالة اختبار مدى قدرة المتكلم على سرعة النطق بالجملة التي تحتوي كلماتها على حروف متشابهة فيقال له قل: حبش كُمش خشم خميس. وحبش وخميس اسما رجلين اختيرا لتشابه حروفهما.



- مادة: طشش. وفي الفصحى «قيل إن أول المطر الرش ثم الطش. وهما لفظان مستعملان في اللهجة. وقد يستعملان في الترحيب فيقال للقادم: هلا بالطش والرش بمعنى انه مرغوب به كالمطر.



- مادة: غبش. وهي آخر ظلمة الليل حين تختلط ببياض الفجر، وفي الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغبش، واللفظ معروف في اللهجة فيقال جاء لي صاحبي بغبشة، ويقال أيضا بغبش، قال الشاعر:



زارني بالغبش



في خديده نمش



- مادة: قشش. قالوا في الفصحى: «انقشوا اي انطلقوا» وفي العامية يقال هذا اللفظ بمعناه الفصيح. فيقال: الجماعة انقشوا من هذا المكان.



- مادة: فشش. ومنه لفظ فش وهو مأخوذ في الفصحى من قولهم: فش القربة إذا أخرج منها الهواء. وفي اللهجة يجري لفظ فش هذا المجرى فيقال: فشَّت الكرة، وفشت التفاخة (البالون) وهكذا.



- مادة: غمش، وهي في الفصحى! ظلام البصر، والشخص الذي يُبتلى بذلك لا تكون رؤيته للأشياء كاملة. وفي اللهجة يقال: هذا رجل غمش او في عينه غمش اذا كان ضعيف النظر.



- مادة: مشش. والمشش في الفصحى المسح، بأن يمسح الشيء الذي يريد إزالته. واللفظ دارج في الفصحى والعامية معا. ولذا يقال عندنا: مش ما على الطاولة اي امسحه ونظفها.



- مادة: نحش: وفي الفصحى: فلان ينحاش مي، وأنا أنحاش منه، بمعنى ينفر مني وأنا أنفر منه، وفي اللهجة المنحاش هو الهارب والنافر هو الهارب أيضا.



- مادة: هوش: وفي الفصحى قالوا: «الهوشة هي: الفتنة والهيج والاضطراب والهرج.



وفي اللهجة تهاوش الناس إذا ثارت بينهم فتنة، وحدث اضطراب وهاج بذلك - الشر بينهم.



وفي مادة هيش يقول ابن منظور: «هاش القوم بعضهم الى بعض وتهيَّشوا: وهو أدنى القتال».



وفي اللهجة نقول: ثار الهواش بين الناس، وتهاوشوا، وصارت بينهم هوشة، كل ذلك بالمعنى الذي ذكره صاحب لسان العرب.



- مادة حرش، في اللسان ان معنى خرش يدل على كل شيء خشن فهو أحرش وحرش.



وفي اللهجة نقول: هذا حرش اي خشن وعكسه الأملس.



- مادة حوش: ذكر في الفصحى ان الحوش هو جمع الشيء وضمه.



وفي اللهجة يقال: فلان حوَّش له فلوس كثيرة. وحوش له هدايا اي جمع الهدايا التي حصل عليها.



هذه نماذج من الألفاظ التي وردت في الفصحى مع ما يقابلها في اللهجة العامية، ولنا لقاء آخر مع مجموعات غيرها في فصول قادمة.