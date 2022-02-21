أعلنت شركة الكويت للتأمين عن تحقيق صافي ربح خلال عام 2021 مبلغ 11.4 مليون دينار، وبربحية 61.9 فلسا للسهم، وذلك مقابل 10.5 ملايين دينار وبربحية 57 فلسا للسهم للفترة نفسها العام الماضي.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 33% وبواقع 33 فلسا للسهم، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيرة إلى أن إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها وقبل تسويتها بالأقساط المقبوضة للسيارات والحياة بلغ 48.6 مليون دينار، مقابل 38.5 دينارا للعام الماضي، بنمو 26%.



وبعد تسويتها بالمقبوض مقدما للسيارات والحياة بلغت الأقساط للسنة الحالية 46.9 مليون دينار، مقابل 38.07 مليون دينار للعام الماضي وبنسبة زيادة 23%، وبلغ صافي الربح التشغيلي للسنة الحالية 10 ملايين دينار، مقابل 8.8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 1.28 مليون دينار وبنسبة تساوي 14.5%.



وارتفعت حقوق الملكية إلى 117.7 مليون دينار لهذا العام، مقابل 98.7 مليون دينار العام الماضي بزيادة قدرها 18.9 مليون دينار وبنسبة 19.2%، وبلغ إيراد الاستثمار للفترة الحالية 8.18 ملايين دينار، مقابل 8.31 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض توزيعات أرباح مساهماتنا وفوائد الودائع، ولكن تمت تغطية هذا الانخفاض عن طريق زيادة الأرباح المحققة من عمليات التداول.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، وما زلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا، خاصة استمرار تحديات الجائحة على البيئة التشغيلية والاقتصاد ككل».



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات، فإن هذه السنة كانت حافلة بالإنجازات، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.



وتابع: «من دواعي سرورنا قامت الشركة بإطلاق وثيقة تأمين جديدة تحت مسمى سايبر سيف ضد أخطار الهجمات الإلكترونية للحد من مضاعفات الهجوم الرقمي الذي ينجم عنه توقف أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أيضا فإن الشركة مستمرة وبقوة في خططها لمواكبة تطور خدمات التأمين تكنولوجيا وقامت الشركة بقفزات نوعية بهذا الخصوص».