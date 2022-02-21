قام البنك الأهلي المتحد يوم الخميس الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: منيرة مجبل علي، حسام الدين الغصين، نوف طلال الغانم، نواف حميد ضيدان، عبير عبدالعزيز المنيس، سعاد عبدالوهاب جابر، دلال عبدالوهاب الصانع، حبيب حنتوم العازمي، لافي محسن السبيعي، مها مدعث العجمي.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.