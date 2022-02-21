أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5 آلاف دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



محمد نعمة علي، وليد صالح العلي، مريم مجيد بهبهاني بور، فاطمة عبدالله الكندري، نصر العلاوي.



بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.