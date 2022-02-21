أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة، وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: فلاح مبارك سعود الحجيلان، سعد مبارك عيد الوسمي، صيته محمد عبدالله الهاجري، صقر طلال ناصر القدفان، أنوار درويش حجي إبراهيم الحمادي، محمد لطفي محمد محمد مصطفى، يعقوب السيد يوسف السيد الرفاعي، فيصل عبدالله محمد العريمان، عبدالله وليد مساعد الطبطبائي، خالد مطر علي ماجد. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.