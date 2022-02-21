أختتم مساء أمس الأول مهرجان التنس للبراعم (تحت 12 سنة) بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من محبي رياضة التنس، بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس، بحضور جميع أعضاء اللجنة النسائية للتنس في الاتحاد، وبالتعاون مع أكاديمية رافا نادال. وشهد مهرجان البراعم للتنس حضورا كبيرا لأولياء أمور اللاعبين المشاركين، ومشاركة فاعلة لأبطال «الكرة الصفراء» في الكويت، الذين قدموا النصائح لإخوانهم اللاعبين، وشجعوهم على ممارسة التنس بشكل منتظم، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة.



من جانبها، أبدت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني سعادتها الغامرة بالحضور الكبير لبراعم التنس، الذي ملأ الملاعب الفرعية لأكاديمية رافا نادال، قائلة: «يعد المهرجان ثاني فعالية تنظمها اللجنة النسائية في سنة 2022، وسنسعى الى إقامة مهرجان ثالث لجميع الفئات بالتعاون مع لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة فاطمة حيات». وأشادت بهبهاني بالمشاركة الإيجابية لنجوم منتخب الكويت للتنس، وحرص أولياء الأمور على تنشئة أبنائهم على حب الرياضة، بممارسة التنس التي تعد من أكثر الرياضات العالمية شهرة وانتشارا، مضيفة نأمل أن تسهم المهرجانات بزيادة قاعدة اللعبة، وانتشارها بين البراعم خاصة، لتكون قاعدة عريضة للمنتخبات في المستقبل القريب.