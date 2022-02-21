واصل فارس نادي الكويت والمنتخب الوطني للفروسية علي جاسم الخرافي تألقه بفوزه بلقب الجولة الخامسة لأول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية، بعدما تمكن من اعتلاء صدارة الشوط الرئيسي (الجائزة الكبرى) على ارتفاع 140 سم في البطولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في نادي المسيلة للفروسية برعاية بنك برقان وشركة زين للاتصالات وشركة كي جي ال. ففي الشوط الرئيسي بعد جولة تمايز نجح علي الخرافي في تحقيق المركز الأول بزمن 43.70 ثانية دون نقاط جزاء متفوقا على الفرسان عبدالرحمن الفزيع وغازي الجريوي وعبدالله العوضي. وشهدت منافسات اليوم الأول تألق الفارس راكان الحساوي وفاز بلقب الجائزة الصغرى على ارتفاع 130 سم. يذكر أن الجولة الأولى من الدوري فاز بلقبها الفارس أحمد المضاحكة فيما فاز في الجولات الثانية والثالثة والخامسة الفارس علي الخرافي وفاز الفارس عبدالله العوضي بالجولة الرابعة.



وعبر الخرافي عن سعادته بالفوز بالشوط الرئيسي، مشيرا إلى أن الدوري قد نجح منذ البداية بفضل البرنامج الذي تم وضعه من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتم تنظيم خمس جولات في 3 أندية هي نادي الكويت للفروسية ونادي المسيلة ونادي الصيد.